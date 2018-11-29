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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.
29 Kasım 2018 Perşembe 19:44
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:44
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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