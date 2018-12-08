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ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:40
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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