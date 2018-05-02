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ABD Başkanı Donald Trump mahkemede ifade verebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya soruşturmasında Özel Savcı Mueller’e ifade vereceği konuşuluyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:55
ABD Başkanı Donald Trump mahkemede ifade verebilir

Rusya’nın, Trump’ın kazandığı başkanlık seçimine müdahale edip etmediği ve Trump’ın kampanya ekibinin Rusya ile bağlantısının araştırıldığı soruşturmada, kritik dönemlerden biri yaşanıyor. Soruşturmanın özel savcısı Robert Mueller’in Başkan Trump’ı ifadeye çağırma konusunu değerlendirdiği konuşuluyor.

Mart başında Mueller ile Trump’ın avukatları arasında yapılan görüşmenin gergin geçtiği ortaya çıkmıştı. Özel savcı Mueller’in, avukatlarına Başkan'ı ifadeye çağırma ihtimalinden bahsettiği, avukatlarının ise Başkan'ın böyle bir zorunluluğu olmadığını söylediği belirtiliyor.

Mueller’in, ifade vermeyi kabul etmemesi durumunda Başkan hakkında büyük jüriden önce ifade vermesi için celp çıkarmayı düşündüğü de bir iddia.

Mueller’in Trump'a yöneltmeyi planladığı 49 olası soru olduğu iddia ediliyor. Kulislerde soruların, Trump’ın kampanya dönemi, seçim gecesi ve yemin töreni arasında geçen süredeki açıklama ve görüşmeleri ile soruşturmayı başlatan ve Trump tarafından kovulan eski Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ile ilgili olacağı konuşuluyor.

Trump’ın avukatlarının böylesi bir talep gelmesi durumunda itiraz edeceği, Mueller’in celp çıkaracağı ve uzun bir yargı savaşının başlayabileceği ihtimalinden söz ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:55
  1. Amerika
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