0553 313 94 23

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin Kim'in kendisine yolladığı mektubu paylaştı

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:27
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin Kim'in kendisine yolladığı mektubu paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haziran ayında Singapur'da yaptıkları görüşme sonrası kendisine gönderdiği mektup için "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un'un Trump'a yolladığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

"Saygıdeğer ekselansları Başkan, sizinle 24 gün önce Singapur'da yaptığımız çok önemli toplantı ve ortak imzaladığımız bildiri gerçekten de önemli bir yolculuğun başlangıcıdır. Sizin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi ve bildirinin gerçekleşmesi için gösterdiğiniz enerji ve olağanüstü çabaya karşı memnuniyetimi belirtmek isterim. Ekselansları Başkan, sizin ve benim gösterdiğimiz samimi gayretin ve emsalsiz yaklaşımın yakın zamanda Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerde meyvesini vereceğine güçlü bir şekilde inanıyorum."

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da ilk kez bir araya gelmişti.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:27
  1. Singapur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru açıklama yaptı!
    1. Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru..
    2. Kayseri'de 500 hektar kül oldu
    3. Silivri'de beton mikseri devrildi!
    4. Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar..
    5. Kaymakamın makam aracı bu hale geldi
    6. Parke nasıl temizlenir?
    7. İran'da kriz büyüyor! Su sıkıntısı can..
    8. Çocuğun yaşına uygun kitap seçimi
    9. Afganistan'da bir ABD askeri öldü
    10. Muharrem İnce'den Selahattin Demirtaş..
    11. Çay lekesini çıkarma yöntemleri
    12. Dev finalin hakemi açıklandı
    13. Gastrit olduğunuzu nasıl anlarsınız?
    14. Onyekuru'dan ilk açıklama!
    15. Hacamat yaptıranların dikkat etmesi..
    16. İşte Cocu'nun Ali Koç'a sunduğu..
    17. Gebelikte obezlik bebeğin beyin..
    18. Muğla'da otomobil ile kamyonet..
    19. 7 FETÖ sanığına hapis cezası
    20. Tahliye edilen FETÖ hakimiyle ilgili..
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı