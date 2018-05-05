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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile yapacağı görüşmeden önce Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 22 Mayıs'ta bir araya gelecek.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump-Moon görüşmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da görüşecek iki liderin üçüncü kez bir araya geleceği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğu vurgulandı.

Görüşmede, 27 Nisan'da Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirve sonrasında yaşanan diplomasi sürecinin ele alınacağı ve Trump'ın ilerleyen haftalarda Kim ile yapacağı görüşmenin de konuşulacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecekleri yerin ve görüşme tarihinin belli olduğunu ve bunları kısa süre içinde açıklayacaklarını bildirmişti. Trump, "Seyahat ayarlandı. Şu anda elimizde bir tarih ve lokasyon var. Çok yakında bunları açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, daha önceki bir açıklamasında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilerleyen haftalarda yapacağı görüşmenin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30
  1. Saray
  2. Güney Kore
  3. 27 Nisan
  4. Beyaz Saray

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