0553 313 94 23

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson’u seçim için kullanıyor

ABD BaşkanıTrump'ın terör sanığı Andrew Brunson'u Evanjeliklerin desteği için kullandığı iddia edildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:03
ABD Başkanı Donald Trump, Brunson’u seçim için kullanıyor

İngiliz Financial Times Gazetesi, Amerikalı terör sanığı Brunson davasıyla ilgili bir makaleyi sütunlarına taşıdı. 

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için yapılan anketlerin, demokratların üstünlük sağlayacağına işaret ettiğinin belirtildiği makalede, Trump'ın bunun önüne geçmek için Brunson'u kullanmaya çalıştığı iddia edildi.

Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nden Amanda Sloat, “Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir hassasiyet noktası. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence'in en baştan beri desteklediği bir fikir" diye konuştu.

Demetri Sevastopulo imzalı makalede, Brunsun'un tahliye talebinin dini özgürlük söylemiyle ilgili olmadığı görüşüne yer verildi. Trump'ın gizli niyetinin, Cumhuriyetçiler'in tabanındaki Evanjelikler'den daha fazla oy almak olduğu savunuldu.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:03
  1. Amerika
  2. Times

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    1. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    2. Adana'da dövdüğü eşi kendisini terk..
    3. Valiz içerisinde 17 kilo 650 gram..
    4. Mustafa Ataş: Büyük kongremizde bir..
    5. Teşrik tekbiri ne zaman başlar zaman..
    6. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    7. İlköğretim Matematik Öğretmenliği..
    8. 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik..
    10. İstanbul merkezli terör operasyonu: 20..
    11. Coğrafya Öğretmenliği branş ataması ne..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    13. ABD Başkanı Donald Trump, Brunson’u..
    14. Putin'i düğününe davet etti, istifası..
    15. Esenler Erokspor Esenler için mücadele..
    16. Kral Selman'dan PKK'ya 100 milyon dolar!
    17. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihi..
    18. Diyanet'ten Erzincan'daki saldırıya..
    19. MEB sözleşmeli öğretmen alım..
    20. Yola çıkacaklar dikkat! İşte..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
    Alev Alatlı: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır