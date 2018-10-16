ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 'eski başkanlar' tablosunda

Tablo, Trump'ın Beyaz Saray'da CBS televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında izleyiciler tarafından fark edildi.

Resimde Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlar Abraham Lincoln, Ronald Reagan ve Richard Nixon'la oturuyor.

Independent Journal Review editörü Josh Billinson, tabloyu Twitter'da paylaşan ilk kişilerden biri oldu.

Cumhuriyetçiler Kulübü adlı resim, ressam Andy Thomas'a ait. Missouri'de yaşayan Thomas, Time dergisine, eserinin Beyaz Saray'da sergilenmesine çok şaşırdığını söyledi.

Tabloyu Trump'a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa'nın hediye ettiği söyleniyor.

Thomas, "Çoğu zaman, başkanlara verilen hediyeler sergilenmez, bir dolaba sıkıştırılır. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül" dedi.

Andy Thomas, tarihi kişilik ve olaylarla ilgili resimleriyle tanınıyor. Thomas'ın bu tablosunun Demokrat başkanlar versiyonu da var.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, resmi "ucuz" bulduğunu söylerken bazıları da ressamı övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz oyuncu ve komedyen Steve Coogan'ın ünlü karakterine gönderme yaparak "Alan Partridge ABD Başkanı olsaydı, o da kendi tablosunu böyle asardı" dedi.

Tabloda photo-shop'la değişiklikler yapanlar da oldu.

Van Gogh yerine altın klozet

Donald Trump Ocak'ta Beyaz Saray'da sergilemek için Guggenheim Müzesi'nden Van Gogh'un Karlı Mazara tablosunu ödünç almak istemişti.

Müze Trump'ın bu istediğini geri çevirdi ve yerine koleksiyonundaki bir altın klozeti vermeyi önerdi.

Kaynak: BBC Türkçe