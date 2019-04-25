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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Barzani'ye iş birliği telefonu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani telefonda görüştü- Beyaz Saray:- "Başkan Yardımcısı Pence, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı ve DEAŞ’ın soykırımına maruz kalan dini grupları destekleme çabalarından dolayı Başbakan Barzani ve IKBY'yi takdir etti"- "Liderler, ABD ile IKBY arasındaki iş birliğini derinleştirme ve Irak’ın istikrar ve egemenliğine zarar veren kötü niyetli aktörlere karşı koyma konusunda yakın çalışma fırsatlarını ele aldı"

25 Nisan 2019 Perşembe 23:14
ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Barzani'ye iş birliği telefonu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında ihtilaflı bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Başbakan Barzani'den bilgi aldığı kaydedildi.

Görüşmede DEAŞ’ın yenilmesinin ardından mültecilerin evlerine dönebilmesi için ABD’nin destek mesajının yinelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Yardımcısı Pence, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı ve DEAŞ'ın soykırımına maruz kalan dini grupları destekleme çabaları için Başbakan Barzani ve IKBY'yi takdir etti. Liderler, ABD ile IKBY arasındaki iş birliğini derinleştirme ve Irak'ın istikrar ve egemenliğine zarar veren kötü niyetli aktörlere karşı koyma konusunda yakın çalışma fırsatlarını ele aldı."

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:14
  1. (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani
  2. ABD
  3. PENCE

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