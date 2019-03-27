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ABD Başkan Yardımcısı Pence: Hedef 5 yıl içinde Ay'a gitmek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence,’’Hedeflerimizden biri iönümüzdeki 5 yıl içinde Amerikalıları yeniden Ay’a göndermek’’ diyerek, Amerikalı astronotların 2024 yılına kadar Ay'a gönderilmesi için çağrıda bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:11
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Hedef 5 yıl içinde Ay'a gitmek

Ulusal Uzay Konseyi’nin toplantısında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Tıpkı 1960’lardaki gibi uzay yarışı içindeyiz. Bu yarışta hedeflerimizden biri ise önümüzdeki 5 yıl içinde Amerikalıları yeniden Ay’a göndermek." açıklamasında bulundu.

NASA Başkanı Jim Bridenstine da resmi sosyal medya hesabından, "Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, NASA’ya önümüzdeki 5 yıl içinde Ay’a yeniden astronot gönderilmesi talimatını verdi. Meydan okuma kabul edildi. Şimdi çalışmalara başlayalım." dedi.

''İhale sonuçları mayıs ayında açıklanacak''

Bridenstine, "Ay’a ticari gönderim hizmeti için ilk görev talimatını yayınladık. NASA ile sözleşmeli 9 Amerikan şirketi Ay’ın yüzeyine ilk bilimsel araçların ve teknolojik demoların gönderilmesi için ihaleye girdi. İhale sonuçları Mayıs’ta açıklanacak." açıklamasında bulundu.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump, Hava Kuvvetleri'nden ayrı olarak Uzay Kuvvetleri kurulmasının talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanlığı da Kongre’ye Uzay Gücü oluşturulmasına yönelik teklifini mart ayı başında göndermişti.

Pence, Silahlı Kuvvetlerin 6. kolu olarak Uzay Kuvvetlerinin kurulmasının gerekliliğini de şu sözlerle açıklayarak, "Uzay bir zamanlar barışçı ve rekabetten uzak bir alandı ama şimdi kalabalık ve çekişmeli bir hal aldı. Uzayda rekabet tırmanırken ve Çin ile Rusya'dan tehditler artarken Amerikan hâkimiyetini garantiye almak gerekli." diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:11
  1. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  2. Ulusal Uzay Konseyi
  3. NASA
  4. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump
  5. Hava Kuvvetleri
  6. uzay kuvvetleri
  7. ABD Savunma Bakanlığı

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