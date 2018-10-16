0553 313 94 23

ABD basınından Prens Selman'a yeni lakap!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamasının ardından okların döndüğü Veliaht Prens Selman'a ABD basını 'Bay kemik testeresi' lakabını taktı.

16 Ekim 2018 Salı 13:43
ABD basınından Prens Selman'a yeni lakap!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta işlenen muhtemel cinayetinin yankıları devam ederken, emrin bizzat Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiği artık uluslararası basında da yüksek sesle konuşuluyor.

Cinayette kemik testeresi iddiası

Daha önce ortaya atılan tüyler ürperten iddiaya göre, Suudi gazetecinin bedeni, öldürüldükten sonra Suudi Arabistan’dan özel olarak getirilen bir kemik testeresiyle parçalara ayrıldı.

The New York Times gazetesi, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında olduğu ve kayıplara karıştığı gün, gazetecinin bedeninin Suudi Arabistan’dan özel olarak getirilen bir kemik testeresiyle parçalara ayrıldığı ve Suudi ekibin çantalarına yüklenip konsolosluktan çıkarıldığına ilişkin iddiaları içeren bir yazı yayınladı. Buna göre 15 kişiden oluşan ekip, Türkiye'ye gelişi sırasında cesedi parçalamak için özel bir testereyi de beraberinde getirdi.

Prens Selman'a yeni lakap

Prens Selman'dan desteğini büyük bir hızla çeken uluslarası basın, şimdilerde Veliaht Prens’in adını, bu senaryoya ilişkin özel bir kısaltmayla anıyor. Bu güne dek yabancı basında kendisinden kısaca M.B.S. (Muhammed Bin Salman) olarak bahsedilen Selman’ın kısaltmasının yeni açılımı 'Mister Bone Saw' (Bay Kemik Testeresi)' olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:43
  1. suudi arabistan
  2. cemal kaşıkçı
  3. konsolosluk
  4. muhammed bin selman
  5. veliaht prens
  6. testere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakıcısını öldüren deve kasaplara emanet edildi
    1. Bakıcısını öldüren deve kasaplara..
    2. Bu kadarı tesadüf olamaz! Yoksul..
    3. Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal..
    4. İstanbul'da silah kaçakçılarına..
    5. Makarnanın püf noktası
    6. Fas'ta korkunç kaza! İki tren çarpıştı
    7. MHP'li vekilden Fatma Şahin'e çağrı!
    8. Drone gören yaşlı amcanın komik tepkisi
    9. Can Dündar kırmızı bültenle aranıyor
    10. Emine Erdoğan: Yerli tohumun peşine..
    11. Fas'ta tren faciası! Kafa kafaya..
    12. ABD'li senatörden S. Arabistan'ı şok..
    13. Vatan haini Can Dündar hakkında..
    14. Hakim ve savcı atama sonuçları
    15. Henüz 20 yaşındaydı... İsyan ettiren..
    16. AK Parti, belediye başkan adaylarına..
    17. Suyun hayati kıymetini bilelim
    18. ABD basınından Prens Selman'a yeni..
    19. Varisle mücadele için...
    20. Myanmar'da askeri jet düştü: 3 ölü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?