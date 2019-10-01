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"Kaşıkçı'nın katili Suudi Arabistan'da rahatça yaşıyor" iddiası

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerini korumaya devam ediyor. Washington Post gazetesi yazarı David Ignatus, Kaşıkçı'nın katillerinden Suud El-Kahtani'nin yaşamına rahatça devam ettiğini yazdı.

01 Ekim 2019 Salı 13:28
"Kaşıkçı'nın katili Suudi Arabistan'da rahatça yaşıyor" iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde kilit rol oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hayatına eskisi gibi devam ettiği belirtiliyor.

Washington Post gazetesi yazarı David Ignatus, "Cemal Kaşıkçı'nın korkunç saniyelerine giderken neler oldu?" başlıklı yazısında Kahtani ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ignatus yazısında şu ifadelere yer verdi: "Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı Suud el-Kahtani görevinden kovuldu ancak hayatına rahat bir şekilde devam ediyor ve eski çalışma arkadaşlarına tavsiyeler veriyor."

Kahtani yargılanmıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suud el-Kahtani’nin yargılanmadığı ortaya çıkmıştı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman’ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirmişti.

"Kadınlara işkence yaptı" iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesini planlayan Saud el-Kahtani’nin, Suudi Arabistan’da tutuklu kadın aktivistlere yapılan işkencelere bizzat katıldığı da iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:28
  1. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suud el-Kahtani
  4. Kaşıkçı'nın katili

YORUM YAZ

  • ihsihs23 dk önce
    Emir verenin emir verdiği köpeğini kollamasından daha doğal ne olabilir ki?
  • Tata TongaTata Tonga30 dk önce
    Şeffaf olmayan bir rejimde her şey masaldan ibarettir

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