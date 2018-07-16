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Washington Post'a tam sayfa FETÖ ilanı verdiler!

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), dünyaca ünlü Washington Post gazetesine verdiği tam sayfa ilanda gazetenin okurlarına FETÖ terör örgütü hakkında uyarılarda bulunarak ABD'de yaşayan teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesini istedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
Washington Post'a tam sayfa FETÖ ilanı verdiler!

TASC, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı sebebiyle ABD'nin en saygın gazetelerinden birisi olan Washington Post'a tam sayfa ilan vererek FETÖ hakkında uyarılarda bulundu.

İlanda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250'den fazla kişinin şehit edildiği ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Darbecilere emirlerin ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan elebaşı Gülen tarafından verildiğini belirtilen ilanda, Gülen, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman'a benzetildi.

İlanda, Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, FETÖ elebaşı Gülen'in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi.

Amerikalılardan Gülen'in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD'de düzenlediği programlar hakkında da okurlar uyarıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
  1. Ankara
  2. abd
  3. FETÖ
  4. Fethullah Gülen

YORUM YAZ

  • ihsanihsan23 dk önce
    böyle ilanlar sık verilsin abd kamu oyuda bilgilensin en büyük silah bu başkka çare yok gibi
  • dürüstdürüst17 dk önce
    Bunları da çok samimi bulmuyorum;En tehlikeli tusunami ve yıkıcı dalgalardan sonra enkazı kara çevirme operasyonu olmasın,çünkü hep böyle oldu.Mazlum inançlı insanları unutmayalım lütfen.!!!!Ğine de sağolsunlar,bundan sonra en baştan HAKK ın yanında yer alsalar çok doğru olur.
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