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ABD basınında itiraf gibi sözler: Erdoğan'ın Trump'a galip gelmesi kayda değer bir başarıdır

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 ve Suriye'ye operasyon konularındaki kararlı duruşu ABD'ye geri adım attırdı. Türkiye'nin bu net tavrı ABD basınında da geniş yankı buldu.

08 Ekim 2019 Salı 14:21
ABD basınında itiraf gibi sözler: Erdoğan'ın Trump'a galip gelmesi kayda değer bir başarıdır

Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin ardından Avrupa ülkeleriyle de büyük tartışmalar yaşayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmelerinin etkileri, dünya basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, konuyla ilgili olarak "Trump’la anlaşmak için ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Erdoğan’a sormanız yeterli" başlıklı bir haber yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Donald Trump’la anlaşma sanatının ustası" olduğu vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:

"ABD Kongresinde ve Pentagon’da öfkeyle karşılanan kararın alınması noktasında Erdoğan’ın Trump’a galip gelmesi kayda değer bir başarıdır. Erdoğan, Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemleri ve İran’a yönelik ambargonun tanınmaması gibi konularda her türlü yaptırım tehdidini savuşturdu."

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:21
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

  • casımcasım12 dk önce
    Gazı verin, dolar yükselsin, ekonomi zayıflasın, geri kalan suriyeliler de ülkemize doluşsun.
  • NurhanNurhan24 dk önce
    Bunu iyi anlayın artık RTE Dünya lideri o imanı kalitesi yüksek bir müminümmetin ümidi sıfatını kazanmış kâmil bir insan Allaha teslim olana Allah yardım eder .Evet ümitlerimiz yüksek islamın nurunu tamamlayacak sözü var Rabbimizin bu'da niye bizim elimizle olmasın .Dualarımız seninle ordumuzla Sayın RTE
  • MuammerMuammer29 dk önce
    Onun adi= Receb Tayyip Erdogan
  • dumanlıdumanlı29 dk önce
    Trump sınırı çizmiş. Bize diyorki haddinizi aşarsanız sizi perişan ederim diyor. Bizde bakıyoruz.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz33 dk önce
    dolar niye uçuyor galip geldik de

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