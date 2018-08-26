ABD basını: Suriye'yi bombalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev görüştü. İkilisinin konuşmasında, Suriye'nin geleceği hakkındaki planlar üzerinde oldu.

"ABD YENİDEN VURACAK"

Bloomberg, Bolton ve Patruşev'in görüşmesi hakkında bir haber yayınladı. ABD'li yayın organı haberini 4 farklı kaynağa dayandırdı.

Çıkan habere göre; Bolton, Nikolay Patruşev'i ABD'nin Suriye'yi yeniden vuracağı konusunda uyardı.

Bolton'un "Suriye hükmetine bu kez daha güçlü bir darbe indirmeye hazırız" dediği ifade edildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüşen Bolton ayrıca, Suriye'nin yeniden kimyasal silah kullanacağı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.