ABD basını duyurdu: Türkiye ABD'ye baskı yapıyor
Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber kanalıBloomberg, Türkiye'nin ABD'den Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması ve bunları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini yazdı.13 Haziran 2019 Perşembe 23:39
ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması konusunda baskı yaptığına dair bir haber yaptı. Bloomberg, haberini üst düzey Türk güvenlik yetkilisine dayandırdı.
Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin ABD'den Suriye'de desteklediği PKK/YPG'li teröristlerin sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca YPG'li güçlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.
BBC Türkçe'nin haberine göre Türk yetkili ayrıca, terör örgütü PKK/YPG ile "doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin" iddiaların doğru olmadığını söyledi.
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