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ABD basını duyurdu! Casus Brunson'a karşılık serbest bırakılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden biri olan New York Times, casus Brunson'a karşılık Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın serbest bırakılacağını yazdı.

12 Ekim 2018 Cuma 17:49
ABD basını duyurdu! Casus Brunson'a karşılık serbest bırakılacak

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post, ABD ile Türkiye'nin Pastör Brunson'un serbest bırakılması konusunda anlaşma sağladıklarını yazdı.

Her iki gazetede ayrıca, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldıralacağı da yer aldı.

Hakan Atilla serbest bırakılacak

New York Times gazetesi, ABD ile Türkiye'nin Pastör Brunson'un serbest kalması konusunda Temmuz ayında anlaşma sağladıklarını, Brunson'un serbest kalmasına karşılık Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da serbest bırakılacağını yazdı.

Trump: Pastör Brunson hakkında çok sıkı çalışıyoruz

Gelişme sonrası ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınındanbir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:49
  1. ABD
  2. Trump
  3. Brunson
  4. Hakan Atilla

YORUM YAZ

  • ömer ömer 10 dk önce
    ceza garibanlara aittir zenginlerin ki öbür taraftaki gerçek mahkemede. kendi milletine ceza indirimini çok görenler abd nin itini serbest bıraktılar. türk milletine ceza vermede yarışan yargı abd liye gelince çark etti
  • adamin biriadamin biri16 dk önce
    abd tarafindan kaziklanmaktan yorulmadik da akillanmadik da. hayirlisi olsun insallah.
  • adamin biriadamin biri16 dk önce
    abd tarafindan kaziklanmaktan yorulmadik da akillanmadik da. hayirlisi olsun insallah.
  • adamin biriadamin biri16 dk önce
    abd tarafindan kaziklanmaktan yorulmadik da akillanmadik da. hayirlisi olsun insallah.
  • ahmetahmet23 dk önce
    yalan söylüyorlar
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