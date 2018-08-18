ABD bankaları Türk hackerlerın hedefinde!

yeniakit.com.tr: Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye ekonomik savaş açan ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Tüm dünyadan Türkiye'ye destek açıklamaları gelirken Türk hackerler da ABD'nin hukuksuz kararına karşı harekete geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumuna tepki gösteren Türk hacker grubu Aslan Neferler TİM, ABD'ye anladıkları dilden cevap vereceklerini açıkladı. Türk hacker grubu ABD'nin büyük işlem hacmine sahip bankasının internet sitesine erişimin kapatıldığını duyurdu.

Hacker grubu Trump'ın saldırgan tutumundan vazgeçmediği sürece saldırıların devam edeceğini belirtti. Twitter üzerinden açıklama yapan Türk hacker grubu, "Abd'nin en büyük bankalarından birinin dataları uçtu siteye erişim yok... Abd de gün yeni başlıyor ve online bankacılık tarafımızca engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

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