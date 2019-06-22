ABD bankaları stres testini geçti ABD Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18 bankasının yapılan stres testinden geçtiği duyuruldu

LONDRA (AA) – ABD’de önde gelen büyük bankaların ABD Merkez Bankası Fed tarafından yapılan stres testini başarıyla geçtiği bildirildi. Fed’den yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18 bankasının yapılan stres testinden geçtiği ve en olumsuz senaryoda toplam 410 milyar dolarlık zarara direnç gösterebilecekleri belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, “Ülkenin en büyük bankaları, krizden öncesine kıyasla dikkate değer şekilde daha güçlü, ekonomiyi destekleyebilecek şekilde daha iyi konumlandırılmış durumda.” İfadelerini kullandı.

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