0553 313 94 23

ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz"

02 Temmuz 2019 Salı 22:31
ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz." dedi.

ABD'nin bağımsızlığının 243. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve eşi Laura Hovenier tarafından büyükelçilik konutunda resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Bakan Ersoy, buradaki konuşmasında, ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik ve stratejik bir ortak olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemin ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında 200 yıla yaklaşan köklü ilişkiler olduğuna işaret eden Ersoy, ABD-Türkiye iş birliğinin güçlü temellere dayandığını söyledi.

Ersoy, ABD ile ilişkilerin en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığına dikkati çekerek, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerle ilgili ABD'li muhataplarıyla yakın istişareler sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy, "Ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz." dedi.

Türkiye ile ABD arasında daha güçlü bir iş birliğinin ikili ilişkiler için olduğu kadar bölge için de büyük fırsatlar yaratacağını belirten Ersoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın planlanan Türkiye ziyaretinin ilişkilerde önemli bir adım olacağını ifade etti.

Ersoy, iki ülke arasındaki mevcut zorlukları yaratıcı çözümlerle geride bırakmak gerektiğini vurgulayarak, "İlişkilerimizi daha güçlendirecek yapıcı adımları birlikte atmamızın zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

ABD'nin 1,5 yıl aradan sonra Ankara'ya büyükelçi atamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, "Sayın Büyükelçi (David) Satterfield'a şimdiden başarılar diliyor ve kendisini en kısa sürede aramızda görmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier da Türkiye-ABD ilişkilerinin "özel ilişkiler" olduğunu belirterek, "Geçen yıl birçok sorunla karşılaşsak da ilişkilerimiz ortaklığa, ortak hedeflere ve çok sayıda başarıya dayalı ilişkiler. Mevcut sorunlar ne olursa olsun bunların çözümünde beraber ilerleme katedebiliriz." dedi.

ABD Senatosunun Ankara Büyükelçisi olarak David Satterfield'ın görevlendirilmesini onayladığını hatırlatan Hovenier, "Kendisinin Türkiye'de büyük bir içtenlikle karşılanacağını biliyorum. Ben de yakın bir gelecekte kendisini sizlere takdim etmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Hovenier, ABD'nin kendi ailesi gibi dünyanın her yerinden gelen göçmenlerin ve çocuklarının oluşturduğu çeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla 4 Temmuz her halk için ayrı bir öneme sahip. Bugün bu çeşitliliği de kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 22:31
  1. ABD
  2. ABD'nin bağımsızlık günü resepsiyonu
  3. Ankara
  4. bağımsızlık günü
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı
    1. Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100...
    2. Bandırmaspor'un transfer için 7-8..
    3. Lokantada yangın çıktı, onlar..
    4. ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonu
    5. Nijerya'da korkunç patlama: 50 ölü, 70..
    6. Bandırmaspor’da hedef şampiyonluk
    7. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    8. Irak'taki Türkmen vekillerden..
    9. G20 Liderler Zirvesi sonrası dikkat..
    10. AFAD'dan KKTC'ye düşen füze parçasına..
    11. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a..
    12. Kanalda bulunan cesedin kimliği belli..
    13. Gömeç’te çıkan orman yangınında 1..
    14. Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan..
    15. Giresun'da denizde kaybolan öğretmenin..
    16. NASA, Orion uzay aracının tahliye..
    17. Tenis: Wimbledon
    18. AB’nin kilit pozisyonlarına..
    19. İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum..
    20. Bozcaada’daki ölümlü kavgaya 3..
    21. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları..
    22. Evlilik teklifini motor kaputuna..
    23. AB'nin yeni lideri belli oldu!
    24. Giresunspor'dan kaleye iki transfer
    25. IMF Başkanı Lagarde'dan ECB Başkan..
    26. Balıkesir'de orman yangını
    27. AB’de başkanlık pozisyonları için..
    28. Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları..
    29. Putin: “Deniz kuvvetleri filosu ve..
    30. Demirören Medya Grubu satılılıyor mu?..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."