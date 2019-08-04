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ABD aynısı yaparsa Türkiye operasyona başlayacak!

Bugün Türkiye'ye gelecek olan ABD’li heyetin, Suriye’de oluşturulması istenen güvenli bölge için Türkiye’ye aynı teklifte bulunması durumunda TSK tarafından Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik askeri operasyon için düğmeye basılacak.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:05
ABD aynısı yaparsa Türkiye operasyona başlayacak!

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunda Türkiye ve ABD arasında anlaşma sağlanamazken, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da temaslarda bulunan ABD’li heyet bugün yeniden Türkiye’ye geliyor. Heyet yarın Millî Savunma Bakanlığı’nda temaslar bulunacak. Görüşmelerde ABD’li heyetin daha önce Ankara’nın kabul etmediği teklifi gündeme getirmesi durumunda güvenli bölge konusunda diplomasi yollarının tıkanacağı ve askeri seçeneğin masaya geleceği belirtiliyor. Askerî kaynaklar, operasyon için bütün hazırlıkların yapıldığını vurgularken, ABD’nin “oyalama ve zaman kazanma stratejisi” izlemesi durumunda terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusuna yönelik askerî bir operasyon için düğmeye basılacağını belirtiliyor.

Uzlaşı sağlanamamıştı

23 Temmuz’da Ankara’ya güvenli bölge konusunda ‘yeni ‘teklifle’ gelen ABD’li heyeti Ankara’yı tatmin etmemişti. ABD’nin büyük oranda, terör örgütü PYD/YPG’nin isteklerini masaya koyduğu ve güvenli bölge için yer yer 5 ila 14 kilometre derinlikte bir bölge oluşturulmasını teklif etmişti. ABD tarafı ayrıca, güvenli bölgenin kontrolünün Suriye Peşmergeleri (Roj Peşmerge) veya bazı Arap ülkelerinden oluşturulacak güçler tarafından sağlanmasını istemişti.

Ankara: Kontrol TSK’da olacak

ABD’nin güvenli bölge konusundaki planına Ankara sıcak bakmıyor. Ankara’nın güvenli bölge planında; Türkiye-Suriye sınırından 30-35 kilometrelik derinlikle bir güvenlik kuşağı oluşturulması bulunuyor. Türkiye, söz konusu bölgede kontrolün tamamen TSK’da olmasını ve terör örgütü PYD/YPG’nin bölgeden çıkartılmasını istiyor. Ankara ayrıca, terörden temizlenen alanlarda hayatın normal akışının sürdürülmesi için halk tarafından belirlenen yerel yöneticilerle ile kent konseylerinin oluşturulması ve zamanla Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllülük esasına dayalı bir şekilde terörden arındırılmış bölgelere yerleşimin sağlanmasını istiyor.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:05
  1. Ankara
  2. Suriye
  3. Ypg
  4. ABD

YORUM YAZ

  • MardinliMardinli28 dk önce
    Kafirden dost olmaz kafir amarika işi turkiyeyi oyalamaktir.Ey kâfir amarika senin ne işin var ortadoğuda sen kendi memleketinde oyna senin işin burda yoktur.Sen bu kadar mazlum müslümanların kanın dökülmesine sebeb oldun bu mazlumların kanı sonunu getirecek inşaallah.Ey yetkililer inanmayın bu amarikaya bir yandan sizi oyalıyor bir yandan pkk piçlere silah yağdırıyor kesinlikle bunlara kanmayın işleri güçleri yalan söylemektir bugün türkiyenin en büyük düşmanı kafir amarika ve siyonist rejimi ve onun gibi olanlardır.Kesinlikle bu kafir amarika itleri inanmayın bildiğinizi yapın başka çare yoktur

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