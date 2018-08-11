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ABD Avrupa Komutanlığı, FETÖ-İncirlik ilişkisini reddetti

ABD Avrupa Komutanlığı, FETÖ’cülerin İncirlik Üssü ile ilişkisini reddetti. Yapılan açıklama o kadar ciddiyetsiz bir tavır takınıldı ki, 15 Temmuz darbe kalkışmasının tarihi dahi yanlış yazıldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:34
ABD Avrupa Komutanlığı, FETÖ-İncirlik ilişkisini reddetti

 yeniakit.com.tr  ABD Avrupa Komutanlığı, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında açığa çıkan İncirlik-FETÖ ilişkisini reddetti. Yazılı bir açıklama yapan ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), ciddiyetten o kadar uzak bir tavır takındı ki, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının tarihini 2015 olarak belirtti.

FETÖ’CÜLERE “ABD’DEKİ HİZMET ÜYELERİ” DEDİLER

Yapılan açıklamada FETÖ’cülerin İncirlik Üssü ile ilişkisi reddedilirken, FETÖ’cüler için, “ABD’deki hizmet üyeleri” ifadesi kullanıldı.

“2015 YILINDA BAŞARISIZ OLAN DARBE...”

Açıklamada Gülen’e bağlı  teröristler savunulurken, “2015 yılında başarısız darbe girişimine karıştıklarını iddia eden son basın bildirgesi...” denildi. Ciddiyetten uzak bu açıklama büyük tepkiye neden oldu.

İşte o açıklamanın tam metni:

ABD'deki hizmet üyelerinin 2015 yılındaki başarısız darbe girişimine karıştığını iddia eden son basın bildirgesi saçma ve uygunsuzdur.

Söz konusu bireyler şu anda İncirlik'te bulunmamaktadır.

Türk meslektaşlarımızla yaptığımız güçlü ilişki ve ortaklıklara değer veriyor ve İncirlik'teki önemli misyonumuzu sürdürmeye devam ediyoruz.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:34
  1. FETÖ
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