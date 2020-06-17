ABD askerlerini vurdular! Ölü ve yaralı var

Somali'nin güney kesiminde ABD güçlerini hedef alındı. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ülkenin Aşağı Şabel ilinde bugün Amerikan askerlerini ve ABD tarafından eğitilen Mogadişu yönetimine bağlı özel kuvvetleri taşıyan askeri konvoya bombalı saldırı gerçekleştirildi.

El yapımı patlayıcılarla gerçekleştirilen saldırıda bir Amerikan zırhlısı ile, yerel güçleri taşıyan bir diğer askeri araç hasar gördü.

Mepanews'teki habere göre, konvoydaki askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu belirtildi.

Saldırıyı El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab üstlendi. Örgüt sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada askeri konvoyu yola daha önceden döşenmiş el yapımı patlayıcılarla hedef aldıklarını, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.