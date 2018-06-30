ABD, ülkedeki askerlerini geri çekiyor!

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya'da bulunan askerini geri çekme planı yapıyor. Geri çekilecek 35 bin Amerikan askerinin ABD'ye geri dönmesi ya da Polonya'da geçici süreliğine konuşlanması planlanıyor.

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu fikri Beyaz Saray'da askeriyeyle olan toplantısından da önce mevcuttu. Avrupa'daki NATO üyeleri bu fikre karşılık oldukça endişeli. Trump'ın ciddi olup olmadığını ya da Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinde askeri yapılandırma talebinden ötürü bir tehdit unsuru içerip içermediğini anlamaya çalışıyor.

''ÖNCE AMERİKA''

Washington Post'a göre Pentagon'un üzerinde çalıştığı bu fikir, Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından reddediliyor ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını savunuyor. Pentagon sözcüsü Eric Pahon da böyle bir geri çekilmenin olmadığını savunuyor. Amerikan ordusunun yurt dışındaki silahlı kuvvetlerinin sürekli kontrol edildiğine değinen Pahon, Amerika'nın hem Almanya'ya hem de NATO' ya karşı böyle bir sorumluluğunun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, NATO ve Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılmayı başkanlık seçimlerinden beri planlıyordu. Uluslarası örgütlere ve anlaşmalara meafeli olduğu bilinen Trump, “Önce Amerika” fikriyle ülkesinin 1940'tan beri lideri olduğu transatlantik ilişkilere de karşı çıkıyor.