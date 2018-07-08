ABD askerlerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

NATO, Afganistan’ın güneyinde bugün gerçekleşen bir saldırı sonucu ABD ordusu üyesi 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada yaralıların durumlarının sabit olduğunu aktarılırken, saldırının henüz kimin tarafından gerçekleştirildiğinin netleşmediği ifade edildi.

Açıklamada saldırı hakkında detaylı bilgi verilmemesine karşı, polis, basına yaptığı açıklamada, saldırının Tarin Kot kentindeki bir havalimanında gerçekleştirildiğini söyledi.