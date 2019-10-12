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ABD askerleri yeniden Kamışlı'da devriye attı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sınır hattını terk eden ABD askerleri Kamışlı'da devriyeye çıktı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:53
ABD askerleri yeniden Kamışlı'da devriye attı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sınır hattını terk eden ABD askerleri Kamışlı'da devriyeye çıktı.

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. 

Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptı. 

Yavaş hareketlerle geçtiler

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde devriyeye ilişkin AA'ya bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken oldukça yavaş hareket ettiğinin dikkati çektiğini bildirdi.

Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta bir konuma sahip bulunuyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristler Kamışlı içerisindeki okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:53
  1. Mardin
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Fırat Nehri
  5. ABD askerleri
  6. ABD askerleri devriye

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