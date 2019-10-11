0553 313 94 23

MSB'den "ABD askerleri vuruldu" iddialarına cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB açıklamasında "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 23:49
MSB'den "ABD askerleri vuruldu" iddialarına cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarına Doçka ve havan tacizleri yapıldığı belirtildi.

"Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

Pentagon'dan açıklama

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi.

Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Yetkili, "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 23:49
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. ABD

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn10 sa önce
    pkk lılar atmıştır
  • OrhanOrhan12 sa önce
    Imha edin bitsin. Pkk yi kollayanda bitsin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Türkiye, büyük İsrail projesine büyük darbe vurdu
  1. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
  2. Uyku getiren çay! Uyku getiren çay..
  3. Resulayn kontrol altına alındı!
  4. Evanjelikler'den Trump'a tepki
  5. Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı
  6. 25 Haziran'dan beri aranan şahıs..
  7. Güngören Belediye Meclisi'nden Barın..
  8. 3 dakika tatlısı pastası nasıl..
  9. İstanbul'da 5 ilçede operasyon
  10. Fahrettin Altun'dan ABD'li Senatör..
  11. ABD askerleri yeniden devriyeye çıktı
  12. Türk askeri YPG'li teröristi böyle..
  13. Batı algı operasyonuna başladı!..
  14. EYT’de son durum ne? Erken emeklilik..
  15. Kapatın bu boruları, midemiz bulanıyor!
  16. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?..
  17. Başkan Erdoğan'dan "Ankara'nın başkent..
  18. ABD dünyaya resmen duyurdu: Mücadele..
  19. İstifa eden işçiye yıllık izin ücreti..
  20. Koç’tan açıklama
  21. Hamsi kuşu nasıl yapılır? Hamsi kuşu..
  22. Takke düştü kel göründü!..
  23. Allah Teâlâ her an bizimle beraber..
  24. İpini koparan casus Brunson zırvaladı:..
  25. 1 yıl aradan sonra bir ilk! Aziz..
  26. Geçimi temin için çalışmak
  27. Külliye’ye çıkmayan barolar PYD’den yana
  28. Sevilay Yılman'dan Buket Aydın'a sert..
  29. Jandarma ikna etti! YPG/PKK'lı..
  30. HDP'ye Barış Pınarı Harekatı baskını!
Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama

Günün Karikatürü

12 Ekim 2019
Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı