'Çekileceğiz' diyen ABD askerlerini o kente yerleştiriyor!

ABD, Suriye’den çektiği askerlerden bir kısmını Kerkük’e taşıyor. Suriye’den Irak’a geçen ABD askerleri Kerkük’teki Keyvan Üssü’ne, Sincar’a ve Anbar’daki Ayn el-Esed Üssü’ne dağıtıldı.

Irak Türkmen Cephesi yöneticilerinden Ömer Beyoğlu, ABD’nin Kerkük’e yerleşme planının başta İran’a akıtılan 400 bin varillik petrolü önleme ve peşmergeyi yeniden Musul ve Telafer’le birlikte Kerkük’e taşıma girişimi olduğunu dile getirdi.

Fırtına öncesi sessizlik

ABD’lilerin Kerkük’teki Keyvan ve el-Bagara bölgelerini güney ve kuzeyden kuşatma planı yaptığını söyleyen Beyoğlu, “Bölgede herkes istim üstünde, fırtına öncesi sessizlik havası hakim” dedi.

Irak eski Milletvekili Nebil Harbul ise Irak’ta durumun her geçen gün daha fazla belirsizliğe evrildiğini ve ülkede büyük çaplı iç savaş senaryosu hazırlandığını kaydetti. Irak’ın güneyinde başlayan ayaklanmaları geniş çaplı hale getirmek ve ülkeyi iç karışıklığa sürüklemek istendiğine vurgu yapan Harbul, bu karmaşanın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’den bağımsız olmadığına dikkat çekti.

“Hedef Bağdat ve Şam’ı İsrail-BAE-Suud ittifakına bağlamak” diyen Harbul, ABD ve İsrail’in mevcut parlamento yapısından ve sahadaki askeri durumdan memnun olmadığını belirtti. Harbul, “Çıkarılmak istenen kargaşa Kürt-Arap, Türkmen-Kürt, Şii-Sünni kutuplaşması üzerinden tezgahlanıyor” diye konuştu.

Telafer’deki tahkimat arttı

Iraklı emekli Albay Vadullah Nafi ise ABD’nin Telafer çevresinde 2 üs bölgesi seçtiğini ve artan ABD tehditleri sebebiyle Haşdi Şabi’ye bağlı grupların Tikrit’ten çekildiğini söyledi. Tikrit’ten çekilmeye mukabil İran, Telafer’deki tahkimatı artırdı.

Tahran, Pentagon’un uzun süredir yerleşme hesabı yaptığı Telafer Havalimanı’na Haşdi Şabi içerisindeki özel eğitimli birliklerden Abbas Kuvvetleri’ni yerleştirdi. Vadullah Nafi, yakın dönemde bölgede yeni çatışma ve kaos alanları doğacağını, ABD’nin ciddi hazırlıkları olduğunu belirterek “Trump’ın sürpriz Irak ziyareti yeni dönemin başlangıcıydı. Bundan sonra gelişmeler farklı boyut kazanabilir” şeklinde konuştu. (Yeni Şafak)