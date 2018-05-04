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ABD askerleri katliam için bölgede

The New York Times’ın haberine göre Amerikan Özel Kuvvetleri Yemen’deki İran destekli Husilere karşı Suudilere destek amacıyla sınıra konuşlandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:21
ABD askerleri katliam için bölgede

Gazetenin ABD'li yetkililer ve Avrupalı diplomatlardan edindiği bilgilere göre, Husilerin Riyad Uluslararası Havaalanı'na bir ay önce Burkan-2 balistik füzesi fırlatması sonrasında çok sayıda yeşil bereli Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına konuşlandırılmış durumda.

Suudi Arabistan her ne kadar Kasım ayında gerçekleştirilen bir saldırıyı Amerikan yapımı MIM-104F Patriot füze savunma sistemiyle engellediğini öne sürse de analistler resmi ağızdan yapılan bu açıklamaya şüpheyle baktılar.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın ise Amerika'dan Husi füze atış sahalarını tespit edip yerle bir etmek için yardım istediği dile getiriliyor. Bu ise Pentagon'un Orta Doğu operasyonlarında yeni bir karanlık cephe açabilir yorumlarına neden oluyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:21
  1. Husiler
  2. Amerikan Özel Kuvvetleri
  3. Yemen
  4. İran

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