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ABD askerleri ortak eğitim için Gaziantep'te

Münbiç'te TSK ile ortak devriye yapmak için ABD askerleri Gaziantep'e geldi.

14 Ekim 2018 Pazar 09:02
ABD askerleri ortak eğitim için Gaziantep'te

Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç kenti çevresinde yürüteceği ortak devriye öncesi düzenlenecek eğitimlere katılmak için ABD Silahlı Kuvvetleri'nden ilk grup personel, 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi.

Eğitim 5 Ekim'de başladı 

Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı.

Silah sistemleri hakkında bilgiler edindiler 

Askeri kaynaklar, iki ülkenin askeri personelinin, eğitimde ilk olarak ordularının taktiksel araçları ve silah sistemleri hakkında bilgiler edindiği ifade etti.

Ortak devriyeye başlayacaklar 

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'na bağlı olarak 66 ülke veya uluslararası kuruluşa bağlı askeri birimler tarafından terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki faaliyetlerine karşı askeri mücadele amacıyla oluşturulan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı ekibinin de izlediği eğitim sonrası ABD ile Türkiye, Münbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacak.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 09:02
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