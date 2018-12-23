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ABD çekiliyor ama askerleri nereye gidecek?

ABD alelacele aldığı Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararı ile ilgili henüz somut bir adım atmadı. Askerlerin yeni adresinin neresi olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Uzmanlara göre iki ihtimal bulunuyor. Birincisi İsrail’i korumak için Suriye’nin güneyine taşınmak, ikincisi ise Irak’ın kuzeyini yeniden dizayn etmek için Erbil’e yerleşmek.

23 Aralık 2018 Pazar 09:17
ABD çekiliyor ama askerleri nereye gidecek?

ABD'nin Suriye kuzeyinden çekileceğini açıklamasının ardından saha yeniden şekilleniyor. Suriye’de yeni bir kaos ortamına fırsat vermek istemeyen Türkiye, diplomatik ve istihbari çabalarını yoğunlaştırmış durumda. Çekilme sözünün ardından henüz herhangi bir adım atmamış olmakla birlikte ABD eğer askerlerini çekerse birliklerin yeni istikametinin neresi olacağı merak ediliyor.

Ankara temkinli

Bölgede İsrail’e güvence veren Trump yönetiminin Suriye güneyi boyunca Irak kuzeyinden Tanaf ve Golan Tepeleri’ne uzanan hattı yeni güzergah olarak seçebileceği belirtiliyor. Öte yandan Irak'ın Erbil kentindeki Hariri Üssü’nü hayli genişleten Pentagon için yeni adresin burası olabileceği, böylelikle Irak kuzeyindeki terör kuşağının edileceği iddia ediliyor. Bugüne kadar verdiği sözleri tutmayan Washington'a karşı Ankara ise hayli temkinli. Terörist ortağıyla başarılı olamayan ve 'Arap ordusu' çabası da tutmayan ABD ordusunun, Trump'ın 'çekilme' sözünün havada kalmaması ve sürecin yeni bir oyalama senaryosuna dönüşmemesi için hemen harekete geçmesi bekleniyor.

ABD askerleri bekliyor

Daha düne kadar sınırda gözlem noktaları kurmaya çalışan ABD’nin, çıkarlarından ve İsrail’in dayatmalarından vazgeçmesi kolay görünmüyor. Halen çekildiklerine ilişkin kuvvetli bir emare olmayan ABD askerleri, sınırın 15 km ötesinde bekliyor. Ankara, Trump’ın kararını Pentagon’a uygulatabilmesi halinde çadır kentlerinde kalan Suriyelilerin eve dönebilmesi için de müşterek plan üzerinde de çalışıyor.

(Yeni Şafak)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 09:17
  1. Ankara
  2. abd
  3. asker
  4. Suriye

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