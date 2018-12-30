ABD askeri konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
ABD'ye ait olduğu düşünülen bir askeri konvoy, Nusaybin ilçesinin karşısında kalan Suriye'nin Kamışlı kentinde kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.30 Aralık 2018 Pazar 15:39
Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde ABD’ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareketliği görüntülendi.
Silah ve mühimmat taşıyordu
Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde ABD’ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen çok sayıda TIR, bir süre Kamışlı’da kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
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