ABD askeri ile devriye atan Rumen askerlere bombalı saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ilinde ABD askerleri ile ortak devriye gerçekleştiren Romanya askerleri bombalı saldırıya hedef oldu.25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:03
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ilinde Romanya askerleri bombalı saldırıya hedef oldu.
ABD askerleri ile ortak devriye gerçekleştiren Romanyalı askerleri taşıyan zırhlı ara el yapımı patlayıcı ile hedef alındı.
Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırıda 5 asker yaralandı.
Yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı. Askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kandahar ilinde düzenlenen benzer saldırılarda 6 Mayıs'ta iki, 13 Nisan'da 4 Romanya askeri yaralanmıştı.
Afganistan'da bugüne kadar 24 Romanya askeri çatışmalarda öldü.
Kaynak: Mepa News
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