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ABD askeri çatışmada öldürüldü

Afganistan'ın doğusunda çıkan çatışmada bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:58
ABD askeri çatışmada öldürüldü

Afganistan'da ABD birliklerinden yapılan açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin Afganistan'ın doğusunda girdiği çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada bir ABD askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmanın Kapisa vilayetinde çıktığı ve 2 ABD askerinin öldüğü iddia edildi.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:58
  1. Afganistan
  2. ABD
  3. NATO
  4. Taliban

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