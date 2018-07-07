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ABD askeri Afganistan'da öldürüldü

Afganistan'ın güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir ABD askerinin öldüğü, 2 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:24
ABD askeri Afganistan'da öldürüldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 ABD askerinin öldüğü, 2 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, askerlerin kimliklerinin şimdilik gizli tutulduğu aktarıldı. Açıklamada, saldırının "içeriden birisi" tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Taliban ise Uruzgan vilayetinin merkezinde bir Afgan askerince düzenlenen silahlı saldırıda 4 ABD'li askerin öldüğünü iddia etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:24
  1. Afganistan
  2. ABD
  3. Taliban

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