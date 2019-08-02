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ABD, ASAP Rocky’nin cezaevinden çıkarılıp otele yerleştirilmesini istedi

ABD Büyükelçiliği, İsveç’te tutuklu bulunan ABD’li rapçi ASAP Rocky ve korumalarının cezaevinden çıkarılıp otelde kalmalarına izin verilmesini talep etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:17
ABD, ASAP Rocky’nin cezaevinden çıkarılıp otele yerleştirilmesini istedi

ABD Büyükelçiliği, İsveç’te tutuklu bulunan ABD’li rapçi ASAP Rocky ve korumalarının cezaevinden çıkarılıp otelde kalmalarına izin verilmesini talep etti.


ABD Büyükelçiliği, ABD’li rapçi ASAP Rocky ve korumalarının Mustafa Jafari’yi dövmeleriyle ilgili davaya bakan İsveç Başsavcısına bir mektup gönderdi. “Güçlü dilekler” başlıklı mektupta, şu anda Stockholm’da tutuklu olarak yargılanan şarkıcının cezaevinden çıkarılarak otelde kalmasına izin verilmesi talep edildi.


Savcılığın iletişim direktörü Karin Rosander, “ABD Büyükelçiliğinden, üç Amerikalı için gözaltına bir alternatif bulunması gerektiğini dile getiren bir mektup aldık. Bir otelde kalmalarına izin verilmesi gerektiği bize nedenleriyle anlatılmış. İsveç’te hukukun bu şekilde çalışmadığını kendilerine aktardık. Ek olarak, bu konuda karar verme yetkisinin mahkemede olduğunu ilettik. Çünkü suçlamalar çoktan yapıldı” ifadelerini kullandı.


Jafari’nin avukatı Leif Silbersky ise mektup için, “Gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum. Bu insanların gözaltından çıkarılıp otellerde kalmasını istemek kesinlikle saçma” dedi. Silbersky, ASAP Rocky’nin hukuk ekibinin saçma isteklerinin hiçbir zaman bitmediğini iddia etti.


Pamela Tremont görevden ayrıldığı günden bu yana ABD’nin İsveç’te büyükelçisi yok. Görüşmeler ise maslahatgüzarı seviyesinde devam ediyor. Büyükelçilik basın servisi, başsavcılığın yaptığı açıklama üzerine, "Büyükelçilik diplomatik konular hakkında yorum yapamaz" ifadelerinin bulunduğu bir basın bildirisi yayımladı. İsveç Başsavcısı ise yapılan görüşmeler hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti.


ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle ASAP Rocky’nin hukuki sürecini takip etmek için Stockholm’e giden özel yetkili, yasasında kefaletle serbest bırakma maddesi olmayan İsveç hukuku için “saçma” ifadelerini kullandı.


Trump daha önce, İsveç yasalarında yer almamasına rağmen ASAP Rocky için kefalet ödemeyi teklif etti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bunun söz konusu olmadığını söyleyince, Trump hayal kırıklığını dile getirmişti.


ASAP Rocky ve iki koruması konser için bulundukları Stockholm’de bir grupla sokakta kavga etmiş, iki taraf birbirinden davacı olmuştu. ASAP Rocky, 2 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:17
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