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"ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez"

Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford: - "ABD'nin artık Suriye'nin geleceğine hükmedebileceğini sanmıyorum. Bir daha söylüyorum Amerika Suriye'nin geleceğine hükmedemez" - "Bir savaş vardı ve askeri üstünlük savaşlarda önemlidir. Obama döneminde biz sürekli Suriye'de askeri bir çözüm mümkün değil diyorduk. Büyük ölçüde yanıldık, (askeri çözüm) vardı" - "Suriye’nin doğusunda 2011'de olayların başlamasına ve sonrasında DEAŞ'ın ortaya çıkmasına neden olan koşullar aynen duruyor"

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:06
"ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez"

WASHINGTON (AA) - Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin Beşar Esed rejimine fırsat varken askeri müdahalede bulunmamasının hata olduğunu belirterek, "ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez." dedi.

Ford, eski Fransa'nın Şam Büyükelçisi Michel Duclos ile Washington Enstitüsünün düzenlediği "Esed’in düşüncesi: Suriye buraya nasıl geldi ve rejim nereye gitmek istiyor" başlıklı panelde konuştu.

Esed rejiminin İdlib’de hava saldırılarına rağmen ilerleme kaydedemediğini belirten Ford, rejimin asker sıkıntısı yaşadığını bunun yanı sıra ele geçirdiği bölgelerde de istikrar adına hiçbir şey yapmadığını dile getirdi.

Suriye’nin batısında eş-dost kapitalizminden öteye gitmeyen bir ekonominin söz konusu olduğunu ifade eden Ford, istihbarat örgütlerine ve Rusya’ya bağımlı Esed'in, Suriye halkının ekonomisini çok da dert etmediğine dikkati çekti.

Buna karşın, ABD'nin tıpkı İran’a yaptığı gibi Suriye’yi de ekonomik olarak boğmaya çalıştığını söyleyen Ford, “Bu (ekonomik yaptırımlar) Esed’i indirmeye yetmedi. Aslında bunlar Esed’in çok da umurunda olmadı. Esed halkının refahını değil kendi ailesini ve yöneticiliğini düşünüyor.” dedi.

ABD’nin Suriye stratejisinin geleceğine dair değerlendirmelerde de bulunan Ford, şöyle konuştu:

"ABD’nin artık Suriye’nin geleceğine hükmedebileceğini sanmıyorum. Bir daha söylüyorum Amerika Suriye’nin geleceğine hükmedemez. Bir savaş vardı ve askeri üstünlük savaşlarda önemlidir. Obama döneminde biz sürekli Suriye’de askeri bir çözüm mümkün değil diyorduk. Büyük ölçüde yanıldık, (askeri çözüm) vardı. Esed henüz ülkenin tamamını ele geçirememişse de ele geçirmeye çalışmayacağına dair kafamda tek şüphe yok."

Esed rejiminin henüz YPG/PKK’nın kontrolündeki kuzeydoğu Suriye’de ABD’den daha iyi oynamamış olmasının kendisini şaşırttığını belirten Ford, rejimin Ruslar üzerinden YPG/PKK’ya bazı sözler vermesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Esed rejiminin YPG/PKK ile yakınlaşma sürecinin çok zaman almayacağını ifade eden Ford, "ABD’nin doğu Suriye’yi elinde tutarak büyük bir koza sahip olduğu fikrine gelince bunun için Esed’in ekonomik yaptırımları önemsediğine inanmanız gerekir. Esed önemsemiyor. ABD’nin asker kaybının kesinlikle olmayacağını hesap ediyorsunuzdur. Öyle bir durum da yok." dedi.

Amerikan halkının da ABD'nin Suriye’nin doğusunda neden asker bulundurduğunu anlamadığını kaydeden Ford, "Amerika’nın doğu Suriye’de temel misyonunun ne olduğunu anlatmak oldukça zor olacak.” dedi.

ABD’nin eninde sonunda Suriye’den çıkmak zorunda kalacağını dile getiren Ford, "Suriye’nin doğusunda 2011’de olayların başlamasına ve sonrasında ise DEAŞ’ın ortaya çıkmasına neden olan koşullar aynen duruyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:06
  1. ABD
  2. Esed Rejimi
  3. İdlib
  4. Robert Ford
  5. Suriye

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