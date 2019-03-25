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"ABD Arapların ana düşmanı oldu"

Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki İsrail işgalini tanıyan kararına tepki gösterdi- SANA'da yer alan açıklamadan:- "Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline getirdi"

25 Mart 2019 Pazartesi 20:27
"ABD Arapların ana düşmanı oldu"

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü.

Rejimin dışişleri bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz bir saldırıyla, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'ın 'Siyonist işgal varlığına' eklendiğini kabul etti. Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Rejim, Trump'ın 21 Mart'taki "Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi" mesajına da aynı şekilde tepki vermişti.

Suriyeli muhalifler ise Golan'ın Suriye toprağı ve Trump'ın çağrısının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:27
  1. Golan tepeleri

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  • okuyucuokuyucu1 sa önce
    abd nin yaptıklarına karşı şimdiye kadar ses çıkarmayan arap ve islam dünyası hala sessizliğini koruyor özelliklede saudi arabıa malezya endonezyaafrika ülkeleri vb.leri.Turkiyeden başka konuşan islamı savunan mazlumun yanında olan bir tane islm ülkesi maalesef yok.hepside Turkiye aleyhtarlığı yapıyor abd ve ab ye şirin görünmek adına,yazık bunların başındada arabistan ve mısır hainleri var.bize karşı bitmek bilmeyen bir kinleri var.zamanında osmanlıya atalarımıza yaptıklarını şimdi bize kusmaya çalışıyorlar ama boşuna çaba bunu sonunda anlayacaklar.

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