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ABD, Arap aşiretleri ikna için S. Arabistan'ı devreye soktu!

Rus yazar Igor Sobotin, Amerika'nın PKK/PYD işgalinden rahatsız olan Suriye'deki Arap aşiretleri ikna için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerini devreye soktuğunu yazdı.

02 Ekim 2018 Salı 12:34
ABD, Arap aşiretleri ikna için S. Arabistan'ı devreye soktu!

Rusya merkezli Nezavisimaya Gazeta yazarı Igor Sobotin, ABD’nin baskısına maruz kalan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gönülsüz bir şekilde Fırat’ın doğusunda Igor Sobotin’nın egemenliğinin kalıcılaşması için Arap aşiretlerle görüştüğünü yazdı.

ABD, Körfez ülkelerinin devreye girmesini istedi

Sobotin, bölgedeki Rakka gibi Arap kentlerinde sivillerin işgalci PYD’ye karşı ayaklanmalarının artmasının ardından Pentagon’un Körfez ülkelerinden Araplar üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediğini belirtti.

Arap aşiretlerine rüşvet teklif ettiler!

“Suudi Arabistan ve BAE, Fırat’ın doğusunda varlıklarını güçlendirmekte hiçbir zaman istekli olmadılar” Sobotin şu ifadeleri kulandı;

“Fakat, Eylül ayında, Suudi istihbarat elemanları Fırat’ın doğusuna giderek, Arap aşiretlerle görüştü. Riyad yönetimi, aşiret liderlerine PYD/PKK’nın kabul etmeleri halinde ekonomik yardımda bulunacaklarını söyledi.”

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:34
  1. Igor Sobotin
  2. PKK
  3. PYD
  4. Suudi Arabistan
  5. Arap aşiretleri

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