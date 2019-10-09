ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Murat Bardakçı'nın olmayan hesabını takip etiği ortaya çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tartışmaların merkezinde. Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli hakkında çirkin tweetini, Ankara’daki büyükelçiliği beğenince, tepki çekti. Eleştiriler üzerine "Yanlışlık yaptık” deyip “like”larını geri aldı.

Ardından Amerikalılar’ın sosyal medyada ne yazıp ne söylediklerini yakından takip ettikleri gazetecilerin isimleri yayınlandı. Takip edilen isimler arasında Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı da bulunuyor.

“Başıma bir iş gelmesin?”

Bu durumu köşe yazısında değerlendiren Bardakçı, kendisinin sosyal medyada hesabının olmadığını duyurdu. Sosyal medyayı kullanmadığını Bardakçı, sıkça ekranlardan dile getirdiği biliniyor. "Safdiller meğerse Amerikan Büyükelçiliği’ne kadar girmişler!" diye yazan Bardakçı, şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın hâkimi havasındaki koskoca Amerika’nın Ankara’daki diplomatları tenezzül gösterip bendenize kıymet vermişler, muhalif sınıfına koymuşlar ve hesabımı da takip buyuruyorlarmış! Ne şeref, ne lûtuf!” diye zil takıp oynamam mı lâzım, yoksa “Bu adamların beni izlemeleri yüzünden başıma bir iş gelmesin?” diye dertlenip karalar mı bağlamalıyım?

Ama ortada küçük, minnacık bir tuhaflık mevcut: Amerikalılar Twitter’daki hesabımı takip ediyorlar ama benim Twitter hesabım yok! Üstelik sadece Twitter’ı değil Facebook’u, Instagram’ı vesaireyi de kullanmıyorum ve sosyal medyada hayatımda bir defa olsun mesaj atmadım! Bu işe hiç merak salmadım, zira aslında son derece faydalı olabileceği halde bizde maalesef bir tatmin çöplüğü hâline getirilen bu mecralardan hiç mi hiç hoşlanmıyorum!"