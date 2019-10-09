0553 313 94 23

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Murat Bardakçı'nın olmayan hesabını takip etiği ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında atılan küstah tweeti beğenerek büyük tepki toplayan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin tarihçi yazar Murat Bardakçı'nın da olmayan Twitter hesabını takip ettiği ortaya çıktı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:58
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Murat Bardakçı'nın olmayan hesabını takip etiği ortaya çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tartışmaların merkezinde. Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli hakkında çirkin tweetini, Ankara’daki büyükelçiliği beğenince, tepki çekti. Eleştiriler üzerine "Yanlışlık yaptık” deyip “like”larını geri aldı.

Ardından Amerikalılar’ın sosyal medyada ne yazıp ne söylediklerini yakından takip ettikleri gazetecilerin isimleri yayınlandı. Takip edilen isimler arasında Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı da bulunuyor.

“Başıma bir iş gelmesin?”

Bu durumu köşe yazısında değerlendiren Bardakçı, kendisinin sosyal medyada hesabının olmadığını duyurdu. Sosyal medyayı kullanmadığını Bardakçı, sıkça ekranlardan dile getirdiği biliniyor. "Safdiller meğerse Amerikan Büyükelçiliği’ne kadar girmişler!" diye yazan Bardakçı, şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın hâkimi havasındaki koskoca Amerika’nın Ankara’daki diplomatları tenezzül gösterip bendenize kıymet vermişler, muhalif sınıfına koymuşlar ve hesabımı da takip buyuruyorlarmış! Ne şeref, ne lûtuf!” diye zil takıp oynamam mı lâzım, yoksa “Bu adamların beni izlemeleri yüzünden başıma bir iş gelmesin?” diye dertlenip karalar mı bağlamalıyım?

Ama ortada küçük, minnacık bir tuhaflık mevcut: Amerikalılar Twitter’daki hesabımı takip ediyorlar ama benim Twitter hesabım yok! Üstelik sadece Twitter’ı değil Facebook’u, Instagram’ı vesaireyi de kullanmıyorum ve sosyal medyada hayatımda bir defa olsun mesaj atmadım! Bu işe hiç merak salmadım, zira aslında son derece faydalı olabileceği halde bizde maalesef bir tatmin çöplüğü hâline getirilen bu mecralardan hiç mi hiç hoşlanmıyorum!"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:58
  1. Murat Bardakçı
  2. ABD Ankara Büyükelçiliği
  3. Twitter
  4. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatasını kabul eden Twitter özür diledi
    1. Hatasını kabul eden Twitter özür diledi
    2. Albaraka, yayıncılık dünyasına katıldı
    3. Yeni emeklilik sisteminde EYT var mı?..
    4. Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
    5. ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat..
    6. Engelli sağlık raporu veren hastaneler..
    7. 109 PKK'lı öldürüldü!
    8. YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!
    9. Zonguldak'ta şeker kutusundan..
    10. Çoçuk Esirgeme Kurumu başvuru Çocuk..
    11. Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 5..
    12. ABD'den askeri harekat iddiası!
    13. TÜRSAB’dan Bakan Ersoy’a ağır eleştiri
    14. Suikast yapacaklardı! 22 terörist..
    15. Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara..
    16. Ticarette yeni dönem
    17. ABD'de "Trump'ın azledilmesi" krizi..
    18. Emeklileri rahatlatacak maaş modeli
    19. Bolu'da oyuncak köpeğin içinden..
    20. Zeytindeki fiyat farkı vatandaşın..
    21. Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi...
    22. Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra..
    23. Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve..
    24. Vodafone’lular tek tıkla..
    25. MHP Grup Toplantısı dün yapılamamıştı!..
    26. Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı
    27. Devlet korumasında yetişen gençlerin..
    28. Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk..
    29. Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
    30. YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti..
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"