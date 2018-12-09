ABD alarmda, uyarı üstüne uyarı! 20 milyondan fazla insan etkilenecek
ABD’nin güney eyaletlerinde 20 milyondan fazla insan büyük ve çetin bir kış fırtınasına hazırlanıyor. Risk bölgesindeki eyaletlerde tren ve uçak seferleri iptal edilirken, bir çok kentte de okulların tatil edilmesi bekleniyor.09 Aralık 2018 Pazar 14:11
Tehlike altındaki eyaletlerde tren ve uçak seferleri iptal edilirken, bazı yerlerde ise okulların tatil edilmesi bekleniyor.
Bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde etkili olması beklenilen fırtınanın, buzlanma ve su baskınlarına da yol açacağı uyarısı yapıldı.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi 'Acil' koduyla bir mesaj yayınlayarak bölgede yaşayanlara fırtınaya hazırlıklı olması uyarısında bulundu.
Yetkililer, New Mexico'dan North Carolina'ya kadar olan eyaletlerde acil durum ilan edildiğini, bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olabileceği uyarısında bulundu.
Uçuşlar iptal edildi
ABD’nin güney eyaletlerini etkileyecek fırtına nedeniyle havayolu trafiğinde aksamaların olacağı ve çok sayıda uçuşun da iptal edildiği bildirildi.
Yetkililer, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.
Kar yağışı ve fırtınanın etkisini bir hafta boyunca sürdürmesi bekleniyor.
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