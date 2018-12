ABD ajanları Suriye'de cirit atıyor! Sayıları 4 binden fazla

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusunu işgal eden ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'ya yeni operasyonun sinyalini verdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör koridorunun belini kıran Türkiye, son vuruşu yapmaya hazırlanırken kafalara takılan en önemli soru ise operasyon bölgesindeki Amerikan askerlerinin varlığı.

ABD teröristleri koruyor

Terör örgütü YPG’ye tırlar dolusu silah gönderen ABD, sınır karakolları oluşturarak teröristleri Türkiye’den korumaya çalışıyor. Türkiye ise tüm ısrarlarına rağmen YPG'ye desteğini kesmeyen ABD’ye rağmen teröristleri bölgeden söküp atmakta kararlı.

Bu süreçte ABD medyası tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı. Washington Post gazetesi, "Amerika’nın Suriye’deki gizli savaşı" başlıklı bir makale yayınlayarak Suriye’nin üçte birini kontrol altında tutan ABD askerlerinin ülkedeki mevcudiyetinin ‘ucu açık’ olduğunu yazdı.

Sayı 4 bini buluyor

Habere göre, Suriye’deki ABD askerlerinin resmi sayısı 503 olarak açıklansa da bu rakamın 4 bini aştığına dair söylentiler bulunuyor.

Bölge Amerikan ajanlarıyla kaynıyor!

ABD’nin Suriye’deki askerlerinin önemli bölümünün özel harekâtçı olduğu, yerleşim alanlarında pek görünür olmadığı belirtiliyor. Bölgede gizli faaliyetler yürüten ve gözlerden uzak duran Amerikan ajanları YPG’li teröristlere yol gösteriyor.

Araplara Öcalan eğitimi

WashIngton Post’un haberine göre, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eşbaşkanı Müslim">Salih Müslim, örgütün kontrolü altındaki Arap bölgelerindeki Arap nüfusa terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın görüşü hakkında eğitimler verildiğini söyledi. Müslim, “Birlikte yaşama konusunda çok samimiyiz. İstikrar için üç ya da dört yıla ihtiyacımız var” dese de Washington Post’a konuşan Araplar terör örgütünün niyetleri konusunda oldukça şüpheci.

Arap Şammar aşireti, her ne kadar Kürtlerle işbirliği yapsa da SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde kendi kurallarını dikte etmesinden rahatsız. Gazeteye konuşan Şammar aşiret liderinin oğlu Bandar, "Arap nüfus için en büyük endişe, sadece bir etnik grubun, Kürtlerin kendileri için bir devlet inşa etmesi ve diğerleri üzerinde tahakküm kurması. Koalisyon, SDG’yi farklı etnik kökenli olması için kurdu, ancak insanlar bunu o şekilde görmüyor. Bu her şeyi kontrol eden ve her şeye hüküm veren yegâne aktör" dedi.