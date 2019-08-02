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ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor

ABD ile Taliban'ın çalışmalarını sürdürdüğü taslak anlaşmaya göre, Afganistan'da görev yapan ABD'li asker sayısının 14 binden 8 ila 9 bine düşürülmesi planlanıyor

02 Ağustos 2019 Cuma 11:23
ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor

ANKARA (AA) - ABD ile Taliban'ın üzerinde görüşmeleri sürdürdüğü taslak anlaşmada, Afganistan'da görev yapan binlerce ABD askerinin geri çekilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, taslak anlaşmaya göre Trump yönetiminin, ateşkes ve El Kaide'den vazgeçilmesi dahil Taliban'ın vereceği ödünler karşılığında binlerce ABD askerini Afganistan'dan çekmeyi planladığı belirtildi.

Taliban'ın Afganistan hükümeti ile doğrudan geniş kapsamlı barış anlaşması müzakere etmesini şart koşan taslak anlaşmayla Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 14 binden 8 ila 9 bine düşürülmesi öngörülüyor.

Taslak anlaşmanın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban arasında aylardır süregelen görüşmelerin ardından biçimlendiği ve son şeklini, Afganistan'da eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden önce alabileceği belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, taslak anlaşmanın yüzde 80 ila 90'ının tamamlandığını belirtirken, Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, "Ümitliyiz. İşler, bir dönüm noktası yaşanacağı yönünde ümit verici görünüyor. Umarız herhangi bir engel olmaz ama aynı zamanda bu Amerikalıların ciddiyetine bağlı." ifadesini kullandı.

Bazı ABD'li ve Afgan yetkililer ise Taliban'ın güvenilirliğini ve ABD'nin Taliban liderlerinin bu koşullara uyduğunu nasıl doğrulayacağını sorgulayarak anlaşmaya şüpheyle yaklaşıyor.

Kabul edilmesi halinde taslak anlaşmanın, Afganistan'daki savaşı sona erdirme konusunda atılacak en önemli adımlardan biri olacağı da ifade ediliyor.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Afgan hükümet yetkilileri ise taslak anlaşmanın, ABD askerlerinin sayısının azaltılmasını kapsayacağını, öte yandan sayının ve takvimin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

Pentagon'a göre, Afganistan'da savaşın başladığı 2001 yılından bu yana 2 bin 400 ABD askeri öldü, 20 binden fazlası yaralandı.

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin, müzakerelerin bir sonraki turunda ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmaya varılma ihtimalinden bahsetmişti.

Halilzad, "Eğer Doha'da Taliban kendi payına düşeni yaparsa biz de kendi üzerimize düşeni yaparız. Böylece aylarca üzerinde çalıştığımız anlaşmayı sonuçlandırırız." ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'ın Barış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Doha'da düzenlenecek Afganlar arası barış görüşmeleri için 15 kişilik heyetin hazırlandığı duyurulmuştu.

Katar'da ABD ile Taliban arasında son 9 ayda 7 kez görüşme gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:23
  1. ABD
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