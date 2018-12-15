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ABD Afganistan'da 4 köyü yerle bir etti! Çoğu kadın ve çocuk en az 65 ölü

Afganistan'ın doğusunda yer alan Kunar ilinde sivil yerleşim yerlerini hedef alan ABD bombardımanında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 4 köyü yerle bir ettiği belirtilen ABD'nin çoğu çocuk ve kadın en az 65 kişiyi katlettiği öğrenildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58
ABD Afganistan'da 4 köyü yerle bir etti! Çoğu kadın ve çocuk en az 65 ölü

Afganistan'da ABD ve Kabil hükümeti güçlerinin düzenlediği saldırıda en az 65 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusunda yer alan Kunar ilinin Şigar ilçesinde geçtiğimiz gün ABD askerleri ve Kabil hükümeti güçleri, sivillerin yaşadığı bölgelere indirme operasyonu düzenledi.

"Çoğu kadın ve çocuk en az 65 sivil öldü"

Yerel kaynaklara göre bölgedeki dört köyde düzenlenen indirme sonrasında ağır hava bombardımanı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklar, köyleri hedef alan bombardıman sonucunda çok sayıda evin yıkıldığını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 65 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

4 köy yerle bir edildi

Taliban sözcüsü konuya dair yaptığı açıklamada "Dört köyün tamamen yerle bir olduğunu" öne sürerken, bölgeden haber aktaran bağımsız kaynaklar, köylerde yıkımın boyutlarının oldukça ciddi olduğunu doğruladı.

Taliban'ın açıklamasında "Son zamanlarda sivil yerleşim yerlerini rastgele hedef alan saldırıların arttığını, insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşların sivil katliamlarına sessiz kaldığı" ifadeleri yer aldı.

Düzenlenen bombardıman sonucu oluşan tahribata ve yaşanan sivil kayıplara dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

 

ABD, Devlet Başkanı Donald Trump liderliğinde belirlenen yeni Güney Asya stratejisi kapsamında, Afganistan'da daha şiddetli bir politika izlemeye başladı.

Özellikle son aylarda gittikçe görünür hale gelen bu strateji paralelinde, sivillerin yaşadığı bölgelerin yoğun şekilde hedef alındığı göze çarpıyor.

Genellikle ülkenin izole bölgelerinde düzenlenen bu saldırılarda öldürülen sivillere dair rakamlar resmi istatistiklere yansımıyor.

Son aylarda Afganistan genelinde indirme operasyonları ve bombardımanlarda öldürülen sivillerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Afganistan
  4. Kunar ilinin Şigar ilçesi

YORUM YAZ

  • AlperAlper17 dk önce
    ABD silalhlarını alarak,onları zenginleştirenler,ortaklık yapanlar dabu günaha ortak değilmi?
  • SeymenSeymen17 dk önce
    seymen
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