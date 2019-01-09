0553 313 94 23

ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın yargılanması

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hamza Uluçay'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın yargılanması

MARDİN (AA) - ABD'nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı esas hakkında mütalaasını sundu.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Cangir ise duruşmada hazır bulundu.

Savcı, esas hakkında mütalaasında, sanık Uluçay'ın terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda eylemlerini kolaylaştırmak için faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ ile irtibatı ve iltisakı bulunan birçok kişiyle görüşerek, faaliyetlerini yürüttüğü, terör örgütü PYD için tıbbi merkezler kurulmasını sağladığı, örgüt hiyerarşisi içinde bulunduğuna dair bir delil elde edilmese de sanığın kendi inisiyatifi ile durumdan vazife çıkararak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma suçunu" işlediğinin anlaşıldığını belirtti.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildiren savcı, tutukluluk halinin de devamını istedi.

Uluçay, savunmasında üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Hiçbir terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını öne süren Uluçay, "Türkiye ve ABD'nin hassasiyetlerini biliyor ve bunu üzerimde taşıyorum. Reddi hakim talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Cangir ve sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak içine ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Uluçay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat'ta Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Uluçay'ın, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirilmişti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
  1. ABD
  2. dava
  3. Hamza Uluçay
  4. mardin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Marcao'nun transferi için görüşmelere başladı
    1. Galatasaray, Marcao'nun transferi için..
    2. "Bazı ABD yöneticileri birinci..
    3. "Körfez ülkeleri ve İsrail Ankara'ya..
    4. Tüberküloz yatkınlığına neden olan..
    5. Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe..
    6. O görüntünün Meksika'da çekildiği..
    7. Sivasspor'dan sürpriz forvet hamlesi..
    8. TÜGVA'nın Etimesgut Temsilciliği açıldı
    9. Hırsızdan gelen mesajla şok geçirdi!..
    10. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    11. ‘Verem en çok öldüren 10 hastalıktan..
    12. "Mali disiplin en önemli çıpamız"
    13. Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi
    14. Kapı zilini 3 saat boyunca yaladı!..
    15. SSK Bağ-Kur memur emekli maaşları son..
    16. Dereye düşen otomobilde hayatını..
    17. Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar..
    18. Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı..
    19. GDO demek, canlıya yaratılıştan..
    20. İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı