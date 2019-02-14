0553 313 94 23

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, "Trump'ın görevden alınmasını" tartışmış

Eski FBI Direktör Vekili Andrew McCabe, eski FBI Direktörü James Comey'i görevden almasının hemen ardından Adalet Bakanlığı yetkililerinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasını" tartıştıklarını iddia etti

14 Şubat 2019 Perşembe 21:39
ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, "Trump'ın görevden alınmasını" tartışmış

WASHINGTON (AA) - Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Vekili Andrew McCabe, eski FBI Direktörü James Comey'i görevden alan ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı günlerde "görevden alınmasının" tartışıldığını iddia etti.

Amerikan CBS Kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına konuk olan McCabe, Rusya soruşturması ve Comey'nin kovulmasıyla ilgili önemli iddialar ortaya attı.

McCabe, 9 Mayıs 2017'de Trump'ın Comey'nin görevine son vermesinin ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını söyledi. Trump'ın adımının "adaleti gölgelemeye çalışmak" olduğuna inandığını belirten McCabe, soruşturma açmaması durumunda olayın üstünün örtüleceğini düşündüğünü kaydetti.

McCabe'in en dikkat çekici iddialarından biri ise Comey'nin kovulmasından hemen sonra Adalet Bakanlığı yetkililerinin, ABD Başkanının görevden alınmasına imkan tanıyan Anayasanın 25. maddesini konuştukları yönündeki sözleri oldu.

McCabe, 25. maddenin bakanlıktaki bir görüşmede tartışıldığını ve "Trump'ın Rusya soruşturması bağlamındaki durumunun kabul edilemez olduğunun ele alındığını" ileri sürdü.

- Trump'tan sert yanıt

McCabe'in soruşturma ve 25. madde açıklamalarına Twitter hesabından sert yanıt veren Trump ise "Rezil FBI Direktör Vekili Andrew McCabe 'küçük zavallı melek' rolünü oynuyor, halbuki kendisi sahtekar Hillary Skandalı&Rusya oyununun büyük bir parçası ve James Comey'nin bilgi sızıntıları için bir kukla. (Adalet Bakanlığı) Başmüfettişinin McCabe hakkındaki raporu sarsıcı." değerlendirmesini yaptı.

McCabe'in eşinin Clinton'ın seçim kampanyasından büyük miktarda para aldığını iddia eden Trump, "McCabe ülkemiz ve FBI için bir utançtır." ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, o dönem FBI Direktör Vekili olan McCabe'i emekliliğine iki gün kala 17 Mart 2018'de kovmuştu.

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Trump tarafından birçok kez açıktan eleştirilmişti.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:39
  1. ABD
  2. ABD Adalet Bakanlığı
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te okullara kar engeli
    1. Bitlis’te okullara kar engeli
    2. "İstikrarı, güveni devam ettirebilmek..
    3. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri,..
    4. Adana'da ev yangını
    5. Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal..
    6. Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda..
    7. Meclis'te kabul edilen Maden Kanunu..
    8. Bakan Pakdemirli: “Türkiye’nin 18..
    9. AK Partiden "14 Şubat" paylaşımı
    10. Litvanya Milli Günü resepsiyonu
    11. "Rakip takımlarımın başkanları TFF..
    12. Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'den..
    13. Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay..
    14. Mansur Yavaş’ın 'Ankara' gafı olay..
    15. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    16. Maden Kanunu kabul edildi
    17. UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 -..
    18. Emiliano Sala için saygı duruşu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
    20. Bakan Ersoy'dan hayatını kaybeden..
    21. Venezuela'dan "her türlü saldırıya..
    22. Türkoğlu’nda ahır çöktü, 6 hayvan..
    23. Maden Kanunu ile bazı kanun ve..
    24. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’a..
    25. Galatasaray taraftarından anlamlı..
    26. Bolu-Ankara yolunda zincirleme kaza
    27. Emre Kınay, İYİ Parti'den Başkan adayı..
    28. "Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı
    29. MEB'den skandal izin! Tepkiler çığ..
    30. Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı