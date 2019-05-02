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ABD Adalet Bakanından Mueller'a soruşturma eleştirisi

ABD Adalet Bakanı William Barr, Kongrede katıldığı oturumda, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın soruşturma yöntemini ve net sonuçlara varamamasını eleştirdi

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:14
ABD Adalet Bakanından Mueller'a soruşturma eleştirisi

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i "soruşturma yöntemleri" ve "net sonuçlara varamaması" gerekçesiyle eleştirdi.

Barr, Senato Adalet Komisyonu'nda katıldığı ve haber kanallarından canlı yayımlanan oturumda Rusya soruşturmasına ve Mueller'in raporuna ilişkin soruları yanıtladı.

Mueller'in soruşturma raporuna ilişkin daha önce Kongre'ye yaptığı bildirimin arkasında olduğunu belirten Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri bağlamında Rusya ile gizli bir işbirliği içine girdiğine dair bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Barr, Rusya'nın Amerikan seçim sistemine müdahale etme yönünde bir çaba içinde olduğunu düşündüğünü kaydederek, bununla Trump ile Rusya arasında bir iş birliği olduğu iddiasının delilinin bulunmadığını ifade etti.

- "Soruşturmayı hiç yapmaması gerekirdi"

Soruşturmayı yürüten Mueller'a yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Barr, Mueller'in "Trump'ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı" konusunda bir karara varamamasını ise anlayamadığını belirtti.

Barr, "Başkanın adaleti yanıltıp yanıltmadığı konusunda karara varmaması gerektiğini düşünüyordu ise o zaman bu soruşturmayı da hiç yapmaması gerekirdi." dedi.

Bir soru üzerine Barr, geçen ay Kongre’de katıldığı bir oturumda, "Trump'ın seçim kampanyasına yönelik casusluk yapıldığı" şeklindeki açıklamasından pişman olmadığını da söyledi. Barr, "casusluk" teriminin herhangi bir olumsuz yan anlam içermediğini öne sürdü.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr, raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmişti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 00:14
  1. ABD
  2. ABD Adalet Bakanı William Barr
  3. Özel Yetkili Savcı Robert Mueller
  4. Rusya soruşturması

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