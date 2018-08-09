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ABD açıkladı! Yeni bir ordu kuruluyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, 2020 yılına kadar ABD Uzay Kuvvetleri'ni kuracaklarını belirtti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 20:51
ABD açıkladı! Yeni bir ordu kuruluyor

Pence, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Savunma Bakanlığında  (Pentagon) ABD Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Eski yönetimlerin uzayı ihmal ettiğini belirten Pence, uzayın artık kalabalık ve tartışmalı bir yer haline geldiğini ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi.

Pence, ABD'nin, askeri gücünü ortaya çıkan tehditlere karşı hızlı  şekilde adapte ettiğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetlerimizin tarihinde bir  sonraki büyük bölümü yazmanın zamanı geldi. Bir sonraki savaş sahasına  hazırlanmak, ülkemiz ve halkımıza yönelik yeni nesil tehditleri caydırmak ve  yenmek için Amerika'nın en iyi ve en cesurlarını göreve çağırmanın zamanı geldi.  ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Pentagon'a Uzay Kuvvetleri  Komutanlığı'nın kurulmasına ilişkin hazırlık yapma talimatı verdiğini hatırlatan  Pence, "Başkan'ın da söylediği gibi ABD'nin sadece uzaydaki varlığı yetmez,  uzayda hakimiyet sağlamalıyız ve bunu yapacağız." diye konuştu.

Pence, Uzay Kuvvetleri konusunda Kongre'nin desteğini de aldıklarını  dile getirerek, bu kuvvetin hava, kara, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik  komutanlıklarının yanı sıra altıncı bir komutanlık olacağını kaydetti.

Pentagon'un Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasına ilişkin tavsiye raporu  hazırladığına işaret eden Pence, "Yönetimimiz Uzay Kuvvetleri'ni 2020 yılına  kadar kurma hedefiyle bu tavsiyeleri uygulamak üzere yakın zamanda adım atacak."  değerlendirmesinde bulundu.

Pence ayrıca, Kongre'nin gelecek 5 yıl içinde uzay çalışmaları için 8  milyar dolar ek fon ayıracağı bilgisini verdi.

ÇİN VE RUSYA İLE REKABET VURGUSU

Öte yandan, Pence, Çin ile Rusya'nın son zamanlarda birçok hipersonik  silah ve araç geliştirdiklerini, ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ettiklerini  söyledi.

Çin'in 2007'de kendi uydularından birini vurduğunu hatırlatan Pence,  bu olayın Çin'in uzayı silahlandırma konusunda gelişen kapasitesini gösterdiğine  dikkati çekti.

Pence, Rusya'nın uzay istasyonları ve uydulara zarar verebilecek lazer  sistemi üzerinde çalıştığını belirterek, uçaklardan uzaydaki uydulara  fırlatılabilecek füze sistemleri tasarladıklarının iddia edildiğini anlattı.

Pence, "Faaliyetlerinin de gösterdiği gibi düşmanlarımız uzayı zaten  bir savaş alanına çevirmiş ve ABD bu meydan okulamalara karşı geri durmayacak."  dedi.

Mattis, geçen gün Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurma fikrini  desteklediğini söylemiş, "Uzaya gelişen bir savaş alanı olarak bakmalıyız ve  kuracağımız şeylerden biri de elbetteki muharip bir kuvvet komutanlığıdır. Bu da  içinde bulunduğumuz bir süreçtir." yorumunu yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, haziran ayındaki bir ulusal güvenlik toplantısında,  Pentagon'a, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nde 6'ncı Kuvvet Komutanlığı olarak "Uzay  Kuvvetleri Komutanlığı" kurma konusundaki süreci başlatma talimatı vermişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 20:51
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  • halil45halil451 sa önce
    zaten var amerikanin uzay ordusu. SOLAR WARDEN google bakin
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