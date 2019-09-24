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ABD açıkladı: Görüşmeler iki haftaya başlıyor

ABD Hazine Bakanı Mnuchin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinin iki hafta içinde yeniden başlayacağını açıkladı

24 Eylül 2019 Salı 09:53
ABD açıkladı: Görüşmeler iki haftaya başlıyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ülkesi arasındaki ticaret görüşmelerinin iki hafta içinde yeniden başlayacağını açıkladı.

Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın iki hafta içinde ticaret görüşmeleri için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile biraraya geleceğini söyledi ve ekledi: "Aslında, gelecek hafta değil, sonraki hafta görüşmeler yapacağız."

Mnuchin, iki ülkenin müzakerecilerinin geçen hafta yaptıkları görüşmelerde ticaret gerginliğini hafifletme konusunda bir miktar ilerleme sağladığının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:53
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