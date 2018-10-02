ABD açık açık tehdit etti: Rusya böyle devam ederse yok ederiz!

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'yı açık açık tehdit eden bir açıklama yaptı.

"Ruslar yaptığımız anlaşmaya aykırı davranıyor"

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alana ifadelere göre Hutchison, Rusya’nın yeni cruise füze sistemini geliştirmeyi durdurması gerektiğini söyledi. ABD'li temsilci, bu sistemin Soğuk Savaş döneminde Moskova ile Washington arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

Hutchison, "Rusya yasaklı cruise füzelerini geliştirmeyi durdurmazsa, bunları yok edeceğiz" dedi.