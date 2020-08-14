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Aktüel

ABD, AB ve uluslararası toplumdan "Venezuela'da demokratik değişim" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:10:48 -
ABD, AB ve uluslararası toplumdan "Venezuela'da demokratik değişim" çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD, Avrupa Birliği (AB), Lima Grubu, Uluslararası Temas Grubu ve diğer uluslararası grup ve ülkeler, yaptıkları ortak açıklamayla "Venezuela'da demokratik değişim" çağrısı yaptı.

Açıklamada, "İster sivil, ister askeri olsun tüm ideolojik eğilimlerden ve partilerden Venezuelalıları, ülkelerinin çıkarlarını siyasetin üstüne koymaya ve ülkeyi er ya da geç özgür ve adil başkanlık seçimlerine götürecek bir geçiş hükümeti kurmak için Venezuelalılar tarafından oluşturulan süreçte acilen yer almaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Venezuela'daki Ulusal Meclis seçimlerinin bir siyasi çözüm sunmadığı, bunun yerine zaten bölünmüş olan toplumu daha da kutuplaştırabileceği vurgulanan açıklamada, Venezuela'daki tüm kurumlar ülkede demokratik bir geçiş sürecine destek vermeye çağrıldı.

- "Venezuela halkına yardım etme sözümüze bağlıyız"

Açıklamada, Venezuela'ya ekonomik yaptırım uygulayan tüm ülkelerin, siyasi süreç bağlamında bu yaptırımları gevşetmeye istekli olduğunun altı çizilerek "Venezuela'da insani, sosyal ve siyasi durum kötüleşmeye devam ediyor ve bu da demokrasiyi yeniden sağlayacak barışçıl ve kapsamlı bir siyasi sürecin, ülkeyi iyileşme sürecine koymanın öneminin altını çiziyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm ülkelerin Venezuela'ya destek için hazır olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Siyasi zulme ve baskı eylemlerine son çağrıyı yapıyoruz." denildi.

Açıklamada, Venezuela'da barışçıl ve güvenilir bir çözüm için seçimleri yönetecek bir geçiş hükümetine ihtiyaç duyulduğuna işaret edilerek "Demokrasiye çabuk ve barışçıl bir geçiş, Venezuela'da istikrara, iyileşmeye ve refaha giden en etkili yoldur. Barışçıl, müreffeh ve demokratik bir gelecek için Venezuela halkına yardım etme sözümüze bağlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

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